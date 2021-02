belvona: So erleichtert das Unternehmen Mietern 2021 die Wohnungssuche

Gute Wohnlage, komfortable Einrichtung, faire Mieten – all das klingt nach einem tollen Gesamtpaket für Mieter. Leider sieht die Realität in vielen Fällen deutlich anders aus: Wer eine günstige Wohnung sucht, der kann keine hohen Ansprüche an den Wohnstandard stellen. Eine modern eingerichtete Mietwohnung in guter Lage ist für viele Menschen aufgrund steigender Mieten so gut wie unbezahlbar. Das Wohnungsunternehmen belvona aus Düsseldorf will damit jetzt Schluss machen – faire Mieten und starker Service sollen von der Ausnahme zur Regel in der Branche werden.

