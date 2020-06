Der Grand Tower in Frankfurt ist fertiggestellt

Seit Februar 2016 wurde am Grand Tower in Frankfurt am Main gebaut. Er entstand am Eingang zum Europaviertel im Dreieck Messe, Bankenviertel und Westend. Nun ist das 172 Meter hohe Gebäude als höchstes Wohnhochhaus Deutschlands fertiggestellt.

