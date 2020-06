Dreidimensionales Holzdesign in akustischer Qualität: Schallreduzierende Vollholzprofile für die Innenraumgestaltung

Mit dem variablen Design der neuen Profilen PINUMONT zeigt Holz eine ausdrucksvolle Ästhetik. Die innovative Produktidee entfaltet eine formgebende Wirkung sowohl in der Fläche als auch in der Tiefe. Durch eine dreidimensionale Gestaltung entsteht eine prägnante Optik, die den Profilen aus Sibirischer Lärche einen besonderen Effekt verleiht. Zudem ist in der Neuheit von MOCOPINUS eine gestalterische Vielfalt und einfache Realisation in einem universellen System vereint.

