Eine Limited Edition zum Jubiläum - LDM lanciert die LUNALED als Sonderedition in Bronze

Mit der Vision gegründet, Leuchtsysteme für unterschiedlichste Beleuchtungsansprüche zu kreieren, blickt die Licht Design Manufaktur (LDM) inzwischen auf eine 30-jährige Historie zurück. 1991 mit Halogenleuchten gestartet, sind die Pforzheimer Licht-Experten heute zu LED-Spezialisten avanciert und zeigen, dass eine zeitlose Formensprache nie aus der Mode kommt. Die Konzentration auf das Wesentliche hat sich längst als Designleitspruch in der LDM-DNA manifestiert, und so entstehen in der kleinen Werkstatt an der Enz Kollektionen, die von ihrem puristischen Stil leben und sich perfekt in jedes Interieur integrieren lassen. Zum Jubiläum durfte es jetzt extravaganter werden: LDM lanciert die LUNALED Grande in einem edlen Bronze-Ton.

