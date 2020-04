Hahn Rollenband AT – Für die Verwendung auf hochwertigen Aluminiumtüren

Mit dem neuen Rollenband AT stellt Dr. Hahn dem Markt ein Bandsystem zur Verfügung, das an alle gängigen Profilsysteme angepasst werden kann. Sein Rollendurchmesser von 20 mm entspricht den hohen Designansprüchen von Bauherren und Architekten an ein möglichst dezentes Erscheinungsbild der Bänder an ihren Haus- und Objekttüren.

