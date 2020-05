Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln eröffnet Ladenlokal im Lindlarer Zentrum

Köln, 07.05.2020 Am Mittwoch, den 29.04.2020, hat die KSK-Immobilien, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, in Lindlar ein neues Ladenlokal eröffnet. Ab sofort stehen dort Immobilienspezialisten als Ansprechpartner zu den Themen Kauf, Verkauf und Vermietung zur Verfügung. In Lindlar wie auch in ihren weiteren Ladenlokalen hat die KSK-Immobilien im Zusammenhang mit dem Coronavirus Vorsorgemaßnahmen umgesetzt.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.