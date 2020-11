KSK-Immobilien hat Neubauvorhaben mit zehn Eigentumswohnungen in Refrath erfolgreich vermittelt

Köln, 12.11.2020 Die KSK-Immobilien, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, hat die unter dem Projektnamen „Waldrand – in Refrath zu Hause“ angebotenen Eigentumswohnungen in Bergisch Gladbach-Refrath erfolgreich an Selbstnutzer und Kapitalanleger vermittelt. Bauträger ist die Vitae Immobilien Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.