Neuheiten von Reichert Holztechnik mit Echtmetall-Effekten.

Wie kaum ein anderer neuer Einrichtungsstil hat der „Loft-Style“ die Gestaltung von Innenräumen revolutioniert. Dabei werden in offenen Wohn- und Essbereichen unterschiedlichste Materialien kombiniert. Ein Mix von Werkstoffen in kühler Optik, wie Beton, Stein und Stahl mit warm anmutenden und glänzenden Oberflächen, dazu gehört Holz sowie die Metalle Messing und Bronze, prägen den neuen Look. Inspiriert von diesen Designtrends hat Reichert Holztechnik jetzt weitere Lackoberflächen in prägnanter Optik mit edlen Metalleffekten entwickelt.

