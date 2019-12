Nova Sedes entwickeln neues Quartier in Bayreuth

Im August begann die Arbeit an einem neuen Stadtquartier in Bayreuth. Hier entwickelt die Wohnungsbaugenossenschaft Nova Sedes eG gemeinsam mit ihren Partnern das Projekt hugo49. Am 22. August läuteten die Projektbeteiligten mit dem symbolischen Spatenstich den Baubeginn des Wohnquartiers ein. Auf dem Areal an der Hugenottenstraße in Bayreuth, das in der Vergangenheit verschiedene Gewerbe beheimatete, entstehen nun in mehreren Bauabschnitten moderne Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 58 und 220 Quadratmetern.

