POSTWERK holt erstes Unternehmen nach Tegel

Nicht erst seit Corona stellen sich viele Unternehmen die Frage, ob repräsentative Geschäftsräume an den Prachtstraßen der Großstädte noch zeitgemäß und sinnvoll sind. Der Trend geht raus aus den Innenstädten und den überteuerten Räumen, raus in die Randbezirke. Hier entstehen die Büroräume der Zukunft: dezentral und dafür ohne Stau und Verkehrschaos, repräsentativ und dennoch bezahlbar. Der Immobilienentwickler Glockenweiß arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung des POSTWERK in Tegel, einer Mischung aus denkmalgeschütztem Altbau (Bild links) und nachhaltigem Neubau mit Holzfassade im Hof mit insgesamt rund 4.000 Quadratmetern Gewerbeflächen. Der erste Mieter ist bereits eingezogen!

