Raumvonwert gewinnt den Frankfurter Gründerpreis 2020

Am 26.10.20 wurde zum zwanzigsten Mal der Frankfurter Gründerpreis im Kaisersaal des Römers in Frankfurt am Main vergeben. Die 14-Köpfige Jury der Wirtschaftsförderung Frankfurt verlieh den ersten Platz an das junge Unternehmen raumvonwert GmbH, welches im Bereich Innenausbau, Möbel – und Produktdesign tätig ist.

