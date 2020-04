Verbesserte Hygiene und Barrierefreiheit durch kontaktlose Aufzugsbedienung via Smartphone

Die Nutzung eines Aufzugs sollte gerade in Zeiten der COVID-19 Pandemie mit Bedacht erfolgen. Selbstredend sollte die komplette Kapazität eines Aufzugs in Zeiten der sozialen Distanzierung nicht ausgeschöpft werden und im Zweifel lieber auf den nächsten Aufzug gewartet werden, statt eine überfüllte Kabine zu betreten. Aber auch bei der Nutzung eines ansonsten leeren Aufzugs lauern Gefahren. Laut einer aktuellen Veröffentlichung im Journal of Hospital Infection, können Corona Viren auf Metall und Glasoberflächen bis zu 9 Tage überleben . Andere Erreger überdauern laut der Studie sogar über 28 Tage. Stark frequentierte Anlagen befördern in wenigen Tagen tausende Personen.

