Der weiße BARKAS kehrt zurück – Infostand zur beruflichen Rehabilitation in Chemnitz

Am 3. September 2020 kehrt der weiße BARKAS des Berufsförderungswerkes Leipzig (BFW Leipzig) an seinen Produktionsstandort zurück. In Chemnitz können sich am „Bulli des Ostens“ Interessenten über den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach Krankheit oder Unfall informieren.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.