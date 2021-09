Die Firma Grubenblitz GmbH schafft Arbeitsplätze in der Region Leverkusen

Die Firma Grubenblitz GmbH in Leverkusen, ein Unternehmen für Rohr- und Kanalsanierung sowie Flüssigkeitsentsorgung, schuf in den letzten drei Jahren mehr als 30 Arbeitsplätze. Außerdem investieren sie stark in die Nachwuchsförderung, sodass in diesem Jahr, nach intensiver Suche, ein Auszubildender seine Lehre als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice beginnt.

