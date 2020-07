Ein Buch revolutioniert den Rednermarkt

Das kürzlich erschienene Buch „Seit ich lüge, läuft der Laden“ wird in vielen Medien kontrovers diskutiert und sorgt, speziell in der Branche der Keynotespeaker, für Aufsehen. In dem Buch von Herausgeber Nils-Peter Hey und mehreren Co Autoren, darunter auch der als „DER Rednermacher“ bekannte Heinrich Kürzeder, geht es um die billige Inszenierung des persönlichen Erfolgs von Vortragsrednern in den Sozialen Medien und auf sogenannten „Erfolgskonferenzen“.

