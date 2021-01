Künstliche Intelligenz in der Führungskräfteentwicklung

Künstliche Intelligenz bildet Entscheidungsstrukturen des Menschen im Computer nach, um so bestehende Probleme eigenständig zu lösen. Algorithmen bestimmen und simulieren dann ein intelligentes Verhalten. Künstliche Intelligenz bringt somit alle Voraussetzungen mit, Entscheidungssituationen in komplexen Systemen aufzulösen und den Anwendern als Assistenzsystem zu dienen. Diese Möglichkeiten werden heutzutage schon in vielen Bereichen z.B. bei Navigationssystemen, Chatbots etc. genutzt. Im Spielebereich gibt es ebenfalls schon seit langer Zeit Computergegner gegen die gespielt wird oder artifizielle Verbündete mit denen gelernt und Missionen durchgeführt werden können.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.