Online-Unterricht: BFW Leipzig macht aus der Not eine Tugend

Wir sind die Schüler der Klasse Verwaltungsfachangestellte 20/02 und erleben derzeit unseren 1. Lockdown während der Umschulung.Die Korrespondenz mit den jeweiligen Lehrkräften lief wirklich gut. Aufgaben wurden innerhalb kürzester Zeit korrigiert und Fragen, die einem auf dem Herzen lagen, schnell beantwortet.Hervorzuheben ist die tolle Idee, uns eine Klassenarbeit in Arbeitsrecht in Form eines Briefwechsels schreiben zu lassen. So wurde nicht nur der Stoff abgefragt, sondern es fand zeitgleich nicht nur eine fachliche, sondern auch eine praktische Anwendung statt.Trotz der besonderen Bedingungen konnten wir an einer Gemeinderatssitzung per Videokonferenz teilnehmen. Dafür sind wir dankbar.Die Videokonferenzen und die dazugehörigen Aufgabenstellungen im moodle ermöglichen es uns seither, den zu vermittelnden Stoff gut aufzuarbeiten.Auch das Verständnis gegenüber Schülern, die aus privaten Umständen das Angebot des Homeschooling teilweise unter sehr schwierigen Bedingungen zu meistern versuchen, ist sehr groß.Wir sind positiv überrascht, welche Anstrengungen das BFW Leipzig und damit verbunden vor allem die Lehrkräfte aufwenden, um uns Schüler zu unterrichten.Wir sind froh über die uns in dieser aufreibenden Zeit zur Verfügung gestellten Möglichkeiten.Wir danken hiermit all unseren Lehrkräften und jedem anderen Mitarbeiter des BFW Leipzig, der es uns ermöglicht, unter so hervorragenden Bedingungen zu lernen.BU 1: Online-Unterricht bei den Elektronikern im BFW Leipzig. © M. Lindner, BFW LeipzigBU 2: Online-Unterricht im BTZ Leipzig. © M. Lindner, BFW Leipzig

