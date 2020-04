Universität Hamburg bietet berufsbegleitende Weiterbildung für Kuratorinnen und Kuratoren

„Kuratieren – Ausstellungspraxis in Theorie und Geschichte“ legt den Fokus auf verschiedene Ansätze des Kuratierens in Geschichte und Gegenwart. 8 Wochenendseminare mit erfolgreichen Akteurinnen und Akteuren der Kunstszene bieten exklusive Einblicke in die Prozesse des Ausstellungsmachens. In den Seminaren werden theoretische Grundlagen und praktische Schlüsselqualifikationen des Kuratierens vermittelt: die Projektentwicklung und -realisierung, die Wahl von Ort und Format, das Gewinnen von Kooperationspartnern und Finanzierungsmitteln. Der Kurs bietet Hochschulabsolventinnen und -absolventen und Beschäftigte aus dem Kunst-, Kultur- oder Medienbereich eine fundierte Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben im Kulturbetrieb.

