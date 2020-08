Greenpeace-Studie ergibt: Homeoffice spart Mio. Tonnen CO2 - independesk macht Pendeln obsolet und ortsunabhängiges Arbeiten kinderleicht

Eine aktuelle Studie von Greenpeace hat ergeben, dass rund 5,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, wenn nur 40 Prozent der Arbeitnehmer an lediglich zwei Tagen pro Woche im Homeoffice bleiben. Der Lockdown in der Coronakrise jedoch hat gezeigt, dass viele Menschen zu Hause ungern arbeiten – es fehlt an Ruhe, an Platz und an einem echten Arbeitsumfeld. Die neue independesk-App bietet professionelle Arbeitsplätze für alle und überall in Laufweite.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.