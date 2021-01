THE AMBITION wird Deutschlands erste Consulting Company für Hiphop Culture

Düsseldorf, den 11. Januar 2021 – Mode, Design, Luxusgüter: Hiphop-Kultur hat sich zu einem enormen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Gucci, Mercedes Benz und Paris Saint Germain verjüngen durch sie ihre Marken. Unternehmen wie Beats by Dre, Supreme und Yeezy, die aus der Kultur heraus entstanden sind, machen Milliardenumsätze. Doch den meisten Unternehmen gelingt es bisher nicht, dieses enorme Potenzial für sich zu nutzen. Hier setzt THE AMBITION an, Deutschlands erste Consulting Company für Hiphop Culture. THE AMBITION berät und begleitet Unternehmen dabei, von den Geschäfts- und Marketing-Potenzialen der Hiphop-Kultur nachhaltig zu profitieren.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.