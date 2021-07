AsVIVA E-Motorroller bekommen 1 Jahr Versicherung gratis

Dormagen, 23. Juli 2021 – AsVIVA macht den Einstieg in die Elektromobilität noch leichter: Der Elektroroller-Hersteller aus Dormagen übernimmt für jeden neu gekauften AsVIVA E-Motorroller ein Jahr lang die Versicherung. Es wird ein Jahreswert von bis zu 120 Euro an Käufer der E-Motorroller EM1 und EM2 zurückerstattet. „Wir möchten mit dieser Aktion den Einstieg in unsere Elektromobilität erleichtern“, sagt As-STORES GmbH Geschäftsführer Thorsten Weyers. „Es ist ein guter Anreiz den Einstieg in den Bereich von E-Motorrollern zu finden.“

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.