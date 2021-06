ISA lädt zu Online-Veranstaltung „Klimaschutz als Chance für deutsche Unternehmen in China“ ein

Umwelt- und Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz bieten deutschen Unternehmen in China vielfältige Chancen zur Investition und Kooperation. Die Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz (ISA) lässt in ihrer Informationsveranstaltung „Klimaschutz als Chance für deutsche Unternehmen in China“ am 29. Juni 2021 Expert:innen der AHK Greater China, der GTAI, der dena und der Stadt Foshan zu Wort kommen.

