Neue Produktkategorie: Ultraleichte und kreislauffähige Multifunktionsboxen

cagoon stellt die neueste Innovation im Bereich Outdoor-Ausrüstung vor: eine ultraleichte und vielseitige Isolierbox, die bis zu 90 % leichter als herkömmliche Modelle ist und gleichzeitig höchste Stabilität und Funktionalität bietet. Sie hält Lebensmittel oder Getränke mit passenden Akkus bis zu 36 Stunden kühl.

Möglich wird es durch das innovative High-Tech Material EPP, das maximale Stabilität und Isolation bei minimalem Gewicht garantiert. EPP besteht zu ca. 90 % aus Luft und ist ein bewährtes, sicherheitsrelevantes Material in Cargobikes oder als Kopfschutz in Fahrrad- und Kletterhelmen. Diese Eigenschaften hat sich cagoon zunutze gemacht und das EPP-Material für einzigartige Isolierboxen mit hochwertigen Oberflächen weiterentwickelt. „Durch dieses High-Tech Material bekommt man sehr viel Produkt mit einem minimalen Ressourceneinsatz“ sagt Johannes Ebert, einer der Produktentwickler und Gründer von cagoon. Hervorzuheben ist, dass es sich trotz der textilhaften Oberfläche und Haptik um ein EPP-Monomaterial handelt und es dadurch effizient recycelt werden kann. Für das Material spricht außerdem die Reparierbarkeit und die Kompatibilität mit bestehenden Kreislaufwirtschaftssystemen.

Die 1,6kg leichte Box in Größe L mit 52Litern Fassungsvermögen konnte im Prüflabor mit bis zu 940kg belastet werden. Die weiche und angenehme Haptik der Multifunktionsboxen ist einzigartig im Outdoormarkt und begeistert die Tester und Kunden.

Innovatives Design, durchdachte Details

Die Isolierbox besticht nicht nur durch ihr geringes Gewicht, sondern auch durch ihr innovatives Design, das den Transport und die Handhabung zu einem Kinderspiel macht. Dank durchdachter Details wie einem Tragegurt, ergonomischen Griffen und einer perfekt ausbalancierten Form ist sie bequem zu tragen und lässt sich zusätzlich als Sitz oder Brotzeittisch verwenden. „Wir haben über Jahre mit dem Auge des Nutzers am Design und an den vielen Details gearbeitet, um den Kunden eine herausragende Lösung für wirklich jeden Tag zu bieten“ so Johannes Ebert. Die Isolierbox kann man nun sehr bequem und rückenschonend beim Einkauf, bei der Wanderung zum Strand, Fels oder Angelspot tragen - alles bleibt sicher geschützt.

Kreislaufgedanke im Fokus

Bei der Entwicklung der Multifunktionsboxen stand der Kreislaufgedanke im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass die Box nicht nur extrem langlebig, sondern auch reparierbar und vollständig modular aufgebaut ist. Alle Teile der Box sind austauschbar, was ihre Lebensdauer weiter verlängert und gleichzeitig Ressourcen schont. Eine Vorreiterrolle nimmt cagoon auch beim Service ein: am Produktlebensende werden die Boxen kostenfrei zurückgenommen und den vollständig recycelt. Damit sind diese Multifunktionsboxen zukunftsfähiger als alle bisherigen Lösungen im Outdoormarkt. Dies zeigt das konsequente Engagement des cagoon-Teams für nachhaltige und umweltfreundliche Outdoor-Ausrüstung.