Direkt-Baufinanzierer DISQ-Studie: Premium-Auszeichnung für DTW | Immobilienfinanzierung

In der aktuellen Studie „Direkt-Baufinanzierer 2020“ des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) hat DTW | Immobilien­finanzierung erstklassige Testnoten erhalten: die Premium-Auszeichnung für den Internetauftritt, zweimal „sehr gut“ für die Teilkategorien „Forwardfinanzierung“ und „Kundenservice per E-Mail“. Dazu kommen noch mehrere „gut“-Bewertungen in den anderen Teilbereichen. Im Gesamtergebnis verleiht das DISQ in seiner Studie das Qualitätsurteil „gut“ für DTW | Immobilien­finanzierung.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.