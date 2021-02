philoro EDELMETALLE: Run auf Silber - Silberpreis legt in den letzten drei Tagen um 20 Prozent zu

(Wien/Leipzig, 01. Februar 2021) Einen regelrechten „Run auf Silber“ verzeichnet die philoro Edelmetalle GmbH, einer der führenden privaten Edelmetallhändler im deutschsprachigen Raum. Über das vergangene Wochenende hinweg sei die Nachfrage nach Silber „durch die Decke gegangen“, berichtet Raphael Scherer, Deutschland-Geschäftsführer bei der philoro EDELMETALLE GmbH mit Sitz in Leipzig. „Seit Freitag läuft unser Online-Shop in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Höchstbetrieb. Am Sonntag gingen alle 30 Sekunden Bestellungen ein!“ Dank eines gut ausgebauten Netzwerks mit zuverlässigen Lieferanten bei allen Edelmetallen geht philoro davon aus, bei gleichbleibender Nachfrage auch über längere Zeit Silber liefern zu können. Mit Marktbeginn am heutigen Tag lag der Silberkurs um sieben Prozent über dem Vortag; in den letzten drei Tagen ist er um gut 20 Prozent gestiegen.

