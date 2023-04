Erstes deutsche HR-Fintech mit sozialem Engagement

Die deutsche HR Improvement GmbH hat mit LOHNO eine innovative digitale Lösung für Abschlagszahlungen vom Lohn und Gehalt entwickelt und ist damit der erste Anbieter auf dem deutschen Markt. Die Lösung hat das Ziel, allen Mitarbeitenden zu helfen, jederzeit finanziell stabil zu sein. Das HR-Fintech bringt die erste App auf den Markt, das Fintech im HR-Bereich mit sozialem Engagement verbindet.

Die LOHNO-App automatisiert den Abschlagsprozess und bietet Mitarbeitenden gezielte Informationen, um finanzielle Notsituationen zu überbrücken und unnötige Kosten zu vermeiden. Unternehmen profitieren von einem starken positiven Einfluss auf Ihre Arbeitgebermarke, der Förderung der Mitarbeiterbindung und der sozialen Verantwortung.

Die Vorteile für Mitarbeitende sind klar: Sie können finanzielle Notsituationen durch einen Lohnabschlag überbrücken und erhalten Informationen rund um den Umgang mit Geld, um mittelfristig besser mit ihrem zur Verfügung stehenden Lohn und Gehalt umzugehen. Der Abschlagsprozess ist diskret und sicher, und die Höhe des zur Verfügung stehenden Gehaltsabschlags wird durch eine besondere Funktion im System beschränkt und durch den Arbeitgeber im Rahmen seiner sozialen Verantwortung festgelegt.

Der gesamte Abschlagsprozess ist durchgängig automatisiert und arbeitet mit der bestehenden Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware zusammen, was eine echte Zeitersparnis für die Personalabteilung der Unternehmen darstellt. Außerdem steigert die Lösung das Employer Branding und ist ein sozialer Benefit im Kampf um Köpfe. Auf Wunsch geht HR Improvement GmbH mit den Abschlagszahlungen für die Mitarbeiter sogar in Vorleistung und schont damit die Liquidität des Arbeitgebers.

"Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, das finanzielle Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu verbessern", sagt Kurt Beckers, Mitbegründer und Geschäftsführer von HR Improvement GmbH. "Wir wollen durch gezielte Informationen den Mitarbeiter finanziell weiterbilden und ihm so helfen, mittelfristig besser mit seinem zur Verfügung stehenden Lohn und Gehalt umzugehen. So werden Überziehungen und unnötige Kosten vermieden." Bell ergänzt, "Wir wollen den immer größer werdenden Angeboten an Mikro- und Kleinstkrediten eine echte Alternative entgegensetzen. Es ist uns wichtig, dass Mitarbeiter ihre finanzielle Lage mit einer transparenten und nicht auf Krediten basierenden Lösung stabil halten."

Für Arbeitgeber bedeutet LOHNO einen einfacheren und effizienteren Prozess ohne Anfragen nach Abschlägen oder sogar Vorschüssen. Die SaaS-Lösung ist schnell einzurichten und zu verwalten sowie mit jeder Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware kompatibel.

"Wir sind stolz darauf, mit LOHNO den ersten deutschen Fintech-Service zu entwickeln, der auch eine starke soziale Komponente beinhaltet", sagt Beckers. "Mitarbeiter und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen von unserem Service. Wir haben unser langjähriges HR-Know-How in LOHNO investiert und für Deutschland diese neue Lösung entwickelt. Ähnliche Lohnabschlagsmodelle gibt es im angelsächsischen Raum schon seit Längerem. Wir sind nun das erste Unternehmen in Deutschland mit diesem innovativen HR-Fintech-Service.”

LOHNO ist eine neue, innovative Möglichkeit für Arbeitnehmer, finanziell stabil zu bleiben und für Arbeitgeber, das finanzielle Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von HR Improvement GmbH unter www.HR-Improvement.de oder unter www.LOHNO.de