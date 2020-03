Bauscher erweitert Spielraum mit neuer Kollektion Scope – Aufregend und dennoch lässig

Bauscher, der Hersteller des meistverwendeten Profi-Porzellans der Welt, bringt seine neue Kollektion Scope auf den Markt. Das Porzellan überzeugt durch sein zurückhaltendes Design sowie seine aufregende Abwechslung in der Struktur. Tassen, Bowls, Schalen und Platten gibt es in glattem Dekor aber auch in Reliefform. Neben weiß gibt es die Kollektion auch in einer grauen und einer hellblauen Farbglasur. Diese variiert bei jedem Artikel leicht und erinnert dabei an handgefertigte Keramik. Die Kollektion strahlt dadurch eine moderne rustikale Eleganz aus.

