Hoteleröffnung in Zeiten von Corona: In Frankfurt zeigt ein Familienunternehmen wie das geht

Im Herzen der Mainmetropole und in unmittelbarer Nähe zur Alten Oper und zum Bankenviertel öffnet am 24. Juni das Hotel „The Flag West M.“ seine Türen. Das jüngste Hotel in Frankfurt richtet sich in erster Linie an Geschäftsleute und ist das vierte Businesshotel der Gruppe The Flag. Doch die sonst bei einer Hoteleröffnung üblichen Feierlichkeiten entfallen. Zu groß ist der Einfluss der Corona-Pandemie.

