Lieblingsbar gewinnt Wahl zur Bar des Jahres

In einer bis zum Schluss spannenden Wahl konnten Manuel Mauritz, aufstrebender Star der Hannoveraner Gastroszene, und sein Team der "Lieblingsbar" sich gegen die "Galander Online Bar" (Berlin) und "The Grid Bar" (Köln) durchsetzen und so bei einer Gala in Düsseldorf eine der wenigen derzeit noch durchgeführten Preisverleihungen für sich entscheiden.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.