Maximale Flexibilität: Aramark launcht neues Take-Away-Konzept für Betriebsgastronomien

Um die Attraktivität und Nutzung der Take-Away-Möglichkeit in Betriebsrestaurants zu steigern, hat der Caterer das neue Konzept „Aramark GO” entwickelt, das dem Bedürfnis nach mehr Individualität und Flexibilität in der Mitarbeiterversorgung gerecht wird. Das Unternehmen beweist damit auch in schwierigen Zeiten seinen Innovationsgeist und dass es immer auf der Suche nach den besten Lösungen für seine Kunden ist. Außerdem dürfen sich Gäste auf eine weitere Neuheit freuen. Im August bringt Aramark das kanadische Soulfood Poutine als kulinarisches Special in die Betriebsgastronomien.

