Next Level Bubble Tea! „TEA ONE“ in der Wilma-Markthalle in Berlin macht Bubble Tea salonfähig!

Tee, Milch, Joghurt, Sahne, Tapioka und vor allem frische Früchte vom Markt – mehr braucht es nicht, um den Bubble-Tea-Trend in Charlottenburg-Wilmersdorf wieder aufleben zu lassen! Mit diesem „Nicht-Geheim-Rezept“ startet „TEA ONE“ in der Markthalle in der Wilma in die warme Saison. Die Motivation des jungen Teams: die Liebe zum Produkt, der Spaß daran, traditionelle vietnamesische Tee- und Kaffeekunst kreativ mit modernen Aromen zu kombinieren, und die Zufriedenheit, die man empfindet, wenn Kundinnen und Kunden nach dem ersten Schluck stets lächeln.

