Spread the Love: Vier Bloggerinnen setzen Zeichen für liebevolles Miteinander

Auch wenn es in den letzten sieben Monaten manchmal so schien, als gäbe es wenig Raum für gute Nachrichten, setzt sich Barefoot Wine seit mehr als 30 Jahren für Werte wie Toleranz, Liebe und Freundschaft ein. Aktuell haben vier Bloggerinnen aus ganz Deutschland in Zusammenarbeit mit der kalifornischen Weinmarke die Aktion „Spread the Love“ umgesetzt. In ihrem Rahmen wird dazu angeregt, Familienmitgliedern, Freunden oder anderen lieben Menschen einfach mal Danke zu sagen, ein Kompliment zu machen oder auf andere Art und Weise zu zeigen, wie wertvoll sie sind.

