Vier Jahre DSGVO - Die Sicherheitsrisiken steigen

Die DSGVO hat die Defizite in der Digitalisierung und der IT-Sicherheit aufgezeigt. Denn spätestens wenn die wesentlichen Dokumentations- und Prüfpflichten erfüllt und die Fahnen gehisst sind, tauchen die eigentlichen Schwierigkeiten auf. Die komplexen digitalen und prozessualen Herausforderungen von Verarbeitungstätigkeiten sind in der Praxis häufig nur schwer mit den rechtlichen Anforderungen in Einklang zu bringen und sorgen für hohe Verarbeitungsrisiken.

Für die IT-Sicherheit ist besonders ein adäquates Attack-Surface-Monitoring existenzkritisch, um die infrastrukturellen Risiken zu schließen. Hacker-Angriffe finden vermehrt und unkalkulierbar statt und bleiben oft unentdeckt. Wir scannen und monitoren Ihre externe Angriffsoberfläche vollautomatisiert, ohne dass Sie ein eigenes Setup dafür benötigen. Erkennen Sie kritische Bedrohungen, Sicherheitslücken und Angriffspunkte im Handumdrehen.

Sehr hilfreich ist zudem eine schnelle und benutzerfreundliche Aufschlüsselung der Datenflüsse, die mit dem Betrieb der Unternehmens-Webseite in Verbindung stehen, um die heranwachsenden Risiken gezielt zu schließen. Unser DSGVO-Check zeigt Ihnen diese in Sekundenschnelle auf.

Laufenden Umfragen zur Folge geben knapp 80% aller Unternehmen weiterhin an, mit hohen Rechtsunsicherheiten konfrontiert zu sein. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Durch eine Vielzahl an Datenteilnehmern und innovativen Verarbeitungen werden die eigenen Verarbeitungsprozesse in ihrer Tiefe oft unüberschaubar. Umso wichtiger ist es intelligente Lösungen zur Seite zu haben, die Verarbeitungs- und Compliance-Risiken schnell und effizient erkennen.