Das Magazin Focus zeichnete ARTEMIS mit dem Deutschlandtest-Siegel "Top-Karrierechancen in Krankenhäusern" aus

Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen sind in Zeiten des demographischen Wandels in vielen Unternehmen am Standort Deutschland stark nachgefragt. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es zunehmend leichter, sich ihren Arbeitgeber kritisch und sorgfältig auszusuchen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.