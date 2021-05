Hochdruck auf dem Höhepunkt? Ärzte vom MVZ Hochfranken wollen mit Expertenvideo das Bewusstsein für Bluthochdruck schärfen

Ist es die da, die da, die da oder der da…? Fast jeder dritte Bürger in Deutschland ist von Bluthochdruck betroffen – und das zumeist unwissentlich. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen ist es sogar jeder Zweite. Die Experten vom medizinischen Versorgungszentrum Hochfranken wollen deshalb den Welthypertonietag am 17.05.2021 zum Anlass nehmen, um das Bewusstsein der Menschen für diese unterschätze Krankheit zu schärfen. In einem kurzen Video gehen Sie darauf ein, warum Blutdruck messen wichtig ist, welcher Wert als „normal“ zu sehen ist und welche Symptome bei erhöhtem Bluthochdruck auftreten können.

