Mit dem ELVIE TRAINER zu mehr Lebensqualität

Etwa jede vierte Frau macht in ihrem Leben die unangenehme Erfahrung mit ungewolltem Harnverlust, womit Frauen etwa doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Noch vor Bluthochdruck und Diabetes ist die Harninkontinenz die verbreitetste chronische Krankheit unter Frauen. Dabei sind Frauen jeden Alters betroffen. Klagt bei den jüngeren Frauen im Alter zwischen 20 und 30 noch jede zehnte über eine schwache Blase, so leidet in der Altersgruppe der 40- bis 50-jährigen schon jede vierte darunter.

