Mit Tests die Pandemie bekämpfen: Corona-Testzentrum eröffnet in den Schönhauser Allee Arcaden

Regelmäßige und flächendeckende Tests sind neben der Einhaltung von Hygienemaßnahmen und einer schnell voranschreitenden Impfkampagne die wichtigsten Werkzeuge für die Eindämmung der Coronapandemie und für eine Rückkehr zu mehr Normalität. Ab dem 10. Mai können im neuen Testzentrum in den Schönhauser Allee Arcaden täglich rund 1.000 kostenlose Schnelltests durchgeführt werden. Der europaweit agierende Shoppingcenter-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield setzt nach den Testzentren in den Gropius Passagen, Wilma und in den Spandau Arcaden einen weiteren Baustein seiner Strategie um, in allen deutschen Centern auch Testzentren zu eröffnen.

