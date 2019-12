Neuer Pflegedienst in Mühlheim am Main

Pflegedienst PROMED Assista GmbH gehört zu vielen Pflegediensten, die im Kreis Offenbach professionelle pflegerische Unterstützung für ältere und pflegebedürftige Menschen anbieten. Gegründet und gestartet von einer erfahrenen Pflegedienstleiterin versorgt Pflegedienst PROMED Assista GmbH seine Kunden nicht nur in Dietzenbach sondern auch in den umliegenden Städten. Hinsichtlich des allgemein herrschenden Defizites an Pflegekräften sorgt Pflegedienst PROMED Assista für Entlastung bei anderen Pflegeeinrichtungen. Dank vorhandenen Kapazitäten unterstützt er andere Pflegedienste und bietet den Neukunden eine professionelle pflegerische Betreuung im eigenen Zuhause an.

