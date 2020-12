Smartphone-App „GiriMed“ punktet beim ersten Einsatz im Impfzentrum Haar und als Vorlage für den Corona-Selbsttest

München, 23.12.2020 – „Soforthilfe für Impfzentren – Personal einfach einarbeiten und reibungslose Abläufe sichern“ – mit diesem Resultat wurde der erste Einsatz von GiriMed im Impfzentrum München/Haar, das vom Malteser Hilfsdienst betrieben wird, lobend beschrieben. Die erfolgreiche Erstumsetzung kam so gut an, dass GiriMed von den Betreibern selbst jetzt auch weiteren Impfzentren in München und im Landkreis anempfohlen wurde. Besonders hervorgehoben wurden die Einfachheit der Umsetzung und Nutzung sowie die Möglichkeit, Anleitungen sekundenschnell zugänglich zu machen. Darüber hinaus lassen sich Prozesse standardisieren und Mitarbeitern einheitlich zur Verfügung stellen, aber dank der modularen Struktur der App bei Bedarf auch einfach anpassen – was im Zuge der ersten Wochen in den Impfzentren mit Sicherheit notwendig werden wird.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.