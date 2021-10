Wir feiern die Woche der 1000 Tees – feier´ mit uns

Hamburg, 15.10.2021. Pünktlich zum Welternährungstag am 16. Oktober startet bei www.1000tees.de die „Woche der 1000 Tees“. In dieser wird sich alles um die Vielfalt der Tee-Welt drehen. Teeliebhaber und Tee-Einsteiger können in der Aktionswoche kostenlose Tee-Proben bestellen und mit dem Rabattcode „1000tees2021“ zusätzlich 5 € sparen. Und wer gar nicht weiß, was ihr oder ihm schmeckt: Die Tee-Experten von 1000tees.de bieten online eine kostenlose Tee-Beratung an. Let´s tea!

