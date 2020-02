Earebel innovative Kopfhörersysteme mit perfektem „Sound by JBL“ – jetzt bei CrowdPartner

Earebel hat die Mission Musik hören und Musikgenuss für alle Altersgruppen und für alle Menschen mit einem aktiven Lebensstil praktischer, bequemer und natürlicher zu gestalten. Sie haben erfolgreich eine hochwertige Alternative zu normalen Kopfhörern entwickelt, die druckfreien Tragekomfort mit erstklassigem Klang verbindet. Die speziell entwickelten Earebel Bluetooth® Kopfhörer mit „Sound by JBL“ werden in die Earebel Kopfbedeckungen eingesetzt und sind untereinander austauschbar. Dieses Audiosystem ist weltweit einzigartig und seit 2016 erfolgreich am Markt. Unterstützen Sie Earebel durch Ihr Investment bei CrowdPartner.de und werden auch Sie Teil der Revolutionierung des Kopfhörermarktes – oder wie sie es nennen, der „Headphone Rebelution“! - (B)E A REBEL

