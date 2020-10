Influencerin Mademoiselle Nicolette für People’s Choice Award nominiert

Große Freude bei Mademoiselle Nicolette: Die erfolgreiche Influencerin aus Koblenz ist für einen der begehrtesten Preise in der Unterhaltungsbranche in den USA nominiert. Der People’s Choice Award des Senders E! Entertainment wird jährlich in Los Angeles vergeben und ehrt die beliebtesten Schauspieler, Sänger, Serien und Filme des Jahres. In der Kategorie „German Influencer of 2020“ ist nun auch die deutsche Content Creatorin nominiert und darf auf den Award hoffen, der am 16. November 2020 deutscher Zeit in Kalifornien verliehen wird.

