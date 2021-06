Zuwachs in der Premiumliga: Geldermann stellt Crémant Baden vor

Er ist nicht nur eine Hommage an die französischen Wurzeln Geldermanns, sondern auch die perfekte Ergänzung des Portfolios aus Premiumsekten: Der neue Crémant Baden. Ab sofort ist der Neuzugang aus dem Hause Geldermann in brut und Rosé brut erhältlich, zunächst im ausgewählten Handel im Südwesten Deutschlands, in der Geldermann-Boutique in Breisach und online. Der Crémant mit geschützter Ursprungsbezeichnung vereint badische Trauben mit der französisch geprägten Kunst der Cuvée und steht so für die Verbindung aus Frankreich und Deutschland, die für Geldermann charakteristisch ist.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.