ASKEA Feinmechanik erfolgreich zertifiziert nach ISO 9001.

Transparente Prozesse, absoluter Qualitäts- und Kundenfokus, zuverlässige Lieferung. Seit September 2020 ist das bei ASKEA Feinmechanik aus Amtzell nicht nur längst gelebte Unternehmenskultur, sondern auch ein offiziell geprüfter und testierter Standard. Mit der Zertifizierung des Qualitätsmanagements knüpfen die Feinmechaniker rund um Geschäftsführer Ralph Le Guin an die erfolgreiche Implementierung von Six Sigma Standards in vielen Prozessen an.

