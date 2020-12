CLACK®-Enthärter sicherer & effizienter machen

SaveCost C ist der „Wächter“ für eine CLACK®-Enthärtungsanlage. Dies führt zu mehr Betriebssicherheit und eine optimale Ausnutzung der Enthärtersäulen. Der Enthärter erzeugt bis zu 160% Weichwasser bei weniger Einsatz an Spülwasser und Salz. So werden die Betriebskosten bis zu 60% reduziert. Auch die kontinuierliche Wartung an Enthärtungsanlagen reduziert sich auf ein notwendiges Maß.

