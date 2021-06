Mit Betriebseinrichtung von HK zum perfekten Arbeitsplatz

Ludwigsburg, 21. Juni 2021 – Ob in der Werkstatt, im Lager oder am Arbeitsplatz – die perfekte Ordnung von Materialien und Werkzeugen sorgt für effiziente Arbeitsabläufe im Alltag. Zudem unterstützt und motiviert ein individueller und funktionaler Arbeitsplatz die Mitarbeitenden. HK-Betriebsausstattung aus dem Hause HAHN+KOLB bietet ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Produkten und individuelle Lösungen an.

