Bei Step Ahead entwickeln Anwender ihre Software selbst mit

Step Ahead geht bei der Produktentwicklung neue Wege: Kunden werden in die Konzeption neuer Software-Lösungen aktiv miteingebunden. Mit den „Innovation Labs“ hat der ERP- und CRM-Spezialist ein kollaboratives Format ins Leben gerufen, in dem Anwender ihre Ideen, Anregungen und Vorstellungen direkt in den Entwicklungsprozess einbringen. Aus der engen Zusammenarbeit von Softwareentwicklung, Business Development und Produktmanagement mit Kunden und Interessenten entstehen so Funktionen, die User sich tatsächlich wünschen, im Arbeitsalltag benötigen und auch gerne einsetzen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.