Die bytics Group ist Reseller von IFS im DACH-Gebiet

Die bytics Group AG, zukunftsorientierter Partner für die kognitive, digitale Transformation mit Hauptsitz in der Schweiz als auch Tochtergesellschaften in Deutschland und in der Schweiz, verstärkt das Partnernetzwerk des Business-Software Herstellers IFS in der DACH-Region.

