Digital-Experten-Marktplatz Outvise erhält Finanzierung von 1,5 Millionen Euro

Barcelona/München, 15. Oktober 2019 – Outvise, der Online-Marktplatz für freiberufliche Digital-Experten, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen Euro abgeschlossen. Mit der Serie-A-Finanzierung will das Unternehmen sein Wachstum weiter vorantreiben. So soll die Plattform vollständig automatisiert werden, um freiberufliche Spezialisten noch schneller und effizienter mit Unternehmen, die Experten oder Berater suchen, zusammenzubringen. Darüber hinaus soll die Investmentrunde den weiteren Ausbau der Aktivitäten in den bestehenden Märkten ermöglichen. Dies gilt insbesondere für den deutschsprachigen Markt, der für Outvise etwa die Hälfte seines Gesamtumsatzes ausmacht. An der Finanzierungsrunde war eine Reihe institutioneller und privater Investoren hauptsächlich aus Spanien und Deutschland beteiligt, darunter auch einige ehemalige O2-Manager.

