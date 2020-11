eccenca erneut Gartner Sample Vendor für Digital Supply Chain Twins

Gartner nennt eccenca in seinem aktuellen Analysebericht Hype Cycle for Supply Chain Strategy, 2020 zum zweiten Mal in Folge als Sample Vendor für Digital Supply Chain Twins. 2019 hatte Gartner das deutsche Unternehmen bereits als Sample Vendor gelistet. In seinen jährlich veröffentlichten Hype-Cycle-Analysen bewerten die führenden Experten des Analystenhauses den Stand relevanter Technologien and Strategietrends. Die Digital Supply Chain Twins (kurz DSCT) nehmen in den Analysen eine besondere Rolle ein. Wie Gartner Research Vice President Tim Payne feststellt, bilden sie das Herzstück jeder Digitalisierungsbemühungen in der Supply Chain. Der DSCT erlaubt die weitreichende Automatisierung von Entscheidungen und die skalierbare Einbindung von Machine Learning und künstlicher Intelligenz in Supply-Chain-Prozesse.

